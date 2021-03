Steve Russell via Getty Images

Cette liste a également été élargie. La plupart des voyageurs entrants doivent effectuer une quarantaine de 14 jours et ils sont soumis à un dépistage des symptômes de la COVID-19.

Mais Doug Ford a comparé la façon dont la frontière est gérée à un toit qui fuit. Il a dit que près de 64 000 personnes sont arrivées à l’aéroport Pearson de Toronto la semaine dernière seulement et a laissé entendre qu’elles n’avaient pratiquement pas été contrôlées.

«Faisons les tests à l’aéroport et arrêtons la fuite», a-t-il déclaré.

«Peu importe qu’il y ait 10 personnes qui passent, c’est 10 de trop qui vont être dans la communauté et qui répandent la COVID.»

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a lancé un projet pilote à l’aéroport de Calgary qui permet de dépister les personnes à leur arrivée.

Si ce test s’avère négatif, un voyageur peut quitter la quarantaine tant qu’il revient pour un deuxième test six ou sept jours après son atterrissage.

Les gouvernements fédéral et ontarien travaillent sur un projet similaire à l’aéroport Pearson de Toronto, mais la province souhaite un bassin de sujets potentiels beaucoup plus important.

«Nous continuerons à utiliser la recherche et la science pour informer des prochaines étapes concernant les mesures aux frontières», a-t-elle déclaré.

Des données préliminaires suggèrent que la nouvelle variante de la COVID-19 détectée en Grande-Bretagne est plus transmissible que les autres souches, bien que jusqu’à présent, il n’y ait aucune preuve qu’elle ait un impact sur la gravité des symptômes ou sur l’efficacité des vaccins existants.

Pourtant, le gouvernement fédéral a déclaré qu’il fermait la frontière aux vols à l’arrivée pour donner aux responsables de la santé publique le temps de recueillir des preuves supplémentaires et de mener des recherches plus approfondies.

Les voyageurs du Royaume-Uni qui sont arrivés au Canada dimanche ont été soumis à un examen plus approfondi et à un plan de quarantaine plus exhaustif, a déclaré Santé Canada.