Données de géolocalisation: le SCRS pourrait avoir contrevenu à la loi

«À quelques occasions ces dernières années, le SCRS a utilisé de nouvelles techniques de collecte sans d’abord comprendre pleinement et aborder leurs implications juridiques et politiques», indique le rapport.

«Dans ces cas, le travail juridique et politique a pris du retard par rapport à l’impératif opérationnel de maintenir et d’améliorer les capacités de collecte. Cela risquait — et parfois compromettait —la légalité de l’activité de collecte et la vie privée des Canadiens.»