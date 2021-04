Le «New York Post» qualifie les actions de Trump de «coup d'État antidémocratique»

Le New York Post, presque toujours favorable à Donald Trump , a publié dimanche un éditorial surprenant et cinglant à l’endroit du président américain. Le quotidien critique le président américain pour sa tentative de «coup d’État» en attaquant une élection démocratique légitime – et l’enjoint à se remettre au travail.

«Malheureusement, vous êtes obsédé par le lendemain, le 6 janvier, lorsque le Congrès, dans une action pro forma, certifiera le vote du collège électoral. Vous avez tweeté que tant que les républicains ont du courage, ils peuvent renverser les résultats et vous donner quatre ans de plus au pouvoir. En d’autres termes, vous encouragez un coup d’État non démocratique», a insisté le New York Post.