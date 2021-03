JOHANNES EISELE via Getty Images

“Je pense que du point de vue des femmes (...) c’est une grande victoire, cela envoie un message très fort”, a déclaré M. Trump lors d’une conférence de presse à New Delhi.

L’influent producteur de cinéma indépendant a été reconnu coupable lundi par un tribunal new-yorkais d’agression sexuelle et de viol mais a évité une condamnation pour les accusations les plus graves, un verdict applaudi par le mouvement #MeToo et plusieurs de ses accusatrices.