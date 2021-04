Donald Trump a déclaré vendredi l’état d’urgence pour renforcer la lutte contre le nouveau coronavirus qui a contaminé plus de 2 000 personnes et fait 47 morts aux Etats-Unis.

Des milliards de dollars

Le président républicain a activé une loi de 1988, le “Stafford Act”, qui permet à l’Agence américaine de gestion des situations d’urgence (FEMA) d’aider les Etats et les collectivités locales en cas de “catastrophe”.

La Fema disposait à la fin février de plus de 42 milliards de dollars de fonds fédéraux, mais Donald Trump a évoqué des fonds pouvant aller “jusqu’à 50 milliards de dollars”.

Mais elle n’a servi qu’une fois pour lutter contre une épidémie: en 2000, le président démocrate Bill Clinton s’en était servi pour faire face à l’explosion de cas de contamination au virus du Nil occidental dans le New Jersey et à New York. Les fonds fédéraux avaient financé des mesures d’éradication des moustiques.