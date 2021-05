Des dizaines de millions de vaccins seront produits dans des usines canadiennes

Le premier ministre du Canada a confirmé ce mardi matin que des dizaines de millions de doses de vaccins des entreprises Novavax et Precision NanoSystems pourront être produites directement au pays.

Ce risque est devenu de plus en plus réel cette semaine à mesure que de nouveaux contrôles des exportations de vaccins en Europe s’installent, mettant en péril l’approvisionnement complet du Canada en vaccins contre la COVID-19.

Toutes les doses des vaccins actuellement approuvés produits par Pfizer-BioNTech et Moderna sont fabriquées en Europe.

À ce jour, plus de 1,1 million de doses des vaccins de Moderna et Pfizer ont été livrées aux provinces et territoires, a indiqué Trudeau. Près de 87% de ces doses ont été administrées.