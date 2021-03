Le groupe Divest McGill occupe un bâtiment en solidarité avec les Wet’suwet’en

Ils exigent notamment que l’institution retire ses investissements de 6 M$ dans TC Energy, «puisqu’elle est responsable des raids violents sur les terres de la nation Wet’suwet’en dans le but de construire [le gazoduc] Coastal GasLink ».

Le coup d’éclat survient au lendemain d’une manifestation à l’angle des rues Sherbrooke Ouest et McGill College en solidarité avec les Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique. Lundi après-midi, une centaine de militants ont bloqué la circulation à l’intersection pendant quelques heures.

La militante Catie Galbraith, membre de la Nation Chickasaw d’Oklahoma et étudiante à l’Université McGill, avait alors dit au HuffPost Québec que même si la question des changements climatiques et celles des droits des Autochtones sont «indissociables», «nous devrions avant tout parler de droits de la personnes et de droits autochtones», plutôt que de climat.