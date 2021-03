«District 31»: la réponse qui tue

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

«Tu vas être papa», a tout simplement lancé Nancy au bout du fil, laissant sans voix et paralysant l’enquêteur sur sa chaise.

Il s’agit évidemment ici d’un autre chapitre de la vie de plus en plus compliquée de Bruno Gagné, qui a dû traverser sa part d’épreuves ayant menacé à la fois sa carrière et sa santé mentale au cours des derniers mois.