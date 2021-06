«District 31»: des vérités prises dans une toile de mensonges

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

De son côté, François Labelle (Peter Miller) est de plus en plus convaincu que Romano est de mèche avec les Services Secrets. Mais plus cette hypothèse est avancée, moins elle semble crédible. Luc Dionne a sans doute une révélation beaucoup plus marquante en banque pour nous récompenser de notre patience des derniers mois.