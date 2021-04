«District 31»: quand la pire tragédie n'a pas de coupable

Au cours d’une semaine où Patrick Bissonnette (Vincent Guillaume-Otis) et Daniel Chiasson (Gildor Roy) ont pu profiter d’une légère pause avant le prochain round de leur long combat contre Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette) et la vérité, nous avons suivi cette histoire d’enfant disparu avec laquelle Luc Dionne nous a rapidement fait craindre le pire tout en nous poussant à garder espoir coûte que coûte.

La résolution de cette intrigue avait toutefois quelque chose de désarmant, et Luc Dionne et l’équipe de production ont su prendre les bonnes décisions pour offrir un épisode évidemment bouleversant, mais surtout d’une grande sensibilité.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Dans un premier temps, l’auteur a joué de finesse en donnant plus d’éléments qu’à l’habitude au spectateur pour que celui-ci puisse tenter de résoudre l’affaire avant les enquêteurs du 31.

Derrière le commerce où Loïc était disparu sans laisser de traces, Patrick Bissonnette, Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) et Bruno Gagné (Michel Charette) nageaient toujours en plein mystère. Mais subtilement, l’emphase était de plus en plus mise sur les conteneurs à déchets se trouvant sur les lieux