«District 31»: Sébastien Delorme revient sur sa première expérience de tournage avec son fils

Dans un extrait inédit de la plus récente saison des Enfants de la télé , présenté ce mercredi 25 mars dans le cadre de l’émission spéciale Jamais vu, le comédien Sébastien Delorme est revenu sur sa première expérience de tournage avec son fils, Thomas Delorme, sur le plateau de District 31 .

«J’étais tellement plus nerveux que lui! C’était épouvantable comment j’étais nerveux [...] C’est moi qui bafouillais cette journée-là», a déclaré Sébastien Delorme, visiblement très fier de la prestation de sa progéniture.

«Ils l’ont casté sans me le dire. Ils ont essayé de me faire croire que ce n’était pas lui finalement qui allait le jouer. Et effectivement, c’est lui qui s’est pointé pour la première journée. C’est des très beaux moments», a confié Sébastien Delorme.