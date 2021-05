«District 31»: un retour des Fêtes intense (et le mot est faible)

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

L’épisode se démarque également par sa réalisation et son montage très efficaces, se déroulant sur une période de temps beaucoup plus restreinte qu’à l’habitude (une soirée), et utilisant à la perfection les nombreux mouvements à l’intérieur du poste et les affrontements tendus pour créer et maintenir une forte intensité dramatique du début à la fin.