«District 31»: l'art de vendre sa salade

Plus les semaines passent, plus il devient évident que le thème principal de cette quatrième saison de District 31 est le «remplissage».

Mais si, dans la deuxième moitié de la troisième saison de District 31, l’auteur se plaisait à mener le spectateur en bateau en le faisant continuellement douter de tout, il s’affaire cette fois-ci à resserrer l’étau, et nous positionne comme témoins privilégiés de tout ce qui peut se tramer loin des regards indiscrets.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Un peu comme dans la populaire série américaine Suits, nous regardons actuellement des personnages auxquels nous nous sommes attachés jouer de plus en plus dangereusement avec le feu, se souciant de moins en moins de ce qui est légal et acceptable. Le tout en espérant que ces derniers finissent néanmoins par trouver une solution de dernière minute pour ne pas avoir à faire face aux conséquences de leurs actes.