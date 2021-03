«District 31»: terminé, le temps emprunté

Comme vous avez pu le constater depuis le début de la semaine, rien ne va plus pour Daniel Chiasson (Gildor Roy), Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis), leurs confrères du 31 et les Services Secrets.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Mais avec Laurent Cloutier, Luc Dionne pouvait se permettre d’aller là où il ne pouvait pas avec ses héros qui, malgré leurs manquements à l’éthique, se doivent de marcher droit. Une liberté qui a fini par faire du lieutenant déchu, devenu menace pour l’ordre public avant de se reconvertir en agent des Services Secrets, le personnage à la fois le plus complexe, charismatique, dangereux et diablement divertissant de District 31.

Dernier hommage

Laurent Cloutier était visiblement un des personnages que Luc Dionne aimait le plus écrire. À l’écran, le comédien Patrick Labbé lui rendait parfaitement justice grâce à l’intensité et l’imprévisibilité de son jeu, ses répliques tantôt assassines, tantôt hilarantes, et sa composition à mi-chemin entre son caractère impitoyable et son je-m’en-foutisme.