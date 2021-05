Luc Dionne explique pourquoi la COVID-19 est absente de l'intrigue de «District 31»

«Les gens ont assez de la vie. Notre métier, d’abord et avant tout, c’est d’offrir un divertissement [...] Ça permet aux gens de se retrouver en famille», a-t-il expliqué, avant de souligner que tourner avec des masques aurait déjà été problématique pour une émission aussi bavarde et expressive que District 31.

«Ça ne me tentait pas de me bâdrer avec ça non plus. Un jour, ça va finir, et je ne veux pas que cette série-là vieillisse mal, qu’on regarde ça dans dix ans et qu’on se dise : ″Mon Dieu, ils avaient donc bien l’air fou, ils avaient tous des masques″.»