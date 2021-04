Les Québécois sont prêts à se rapprocher, selon un sondage

OTTAWA — Les Québécois sont prêts à se rapprocher, beaucoup plus que les autres Canadiens.

C’est ce que note un sondage sur l’attitude des citoyens en temps de pandémie, mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes. L’opinion des Canadiens et des Américains sur ce sujet a été sondée le week-end passé.

Ils ne sont donc plus que 43 % de Québécois à vouloir garder les 2 mètres de distance imposés par la COVID-19 , à comparer à 73 % des autres Canadiens, et à 66 % des Américains.

Et si la règle était de seulement un mètre de distance, 50 % des Québécois se sentiraient confortables au restaurant, à comparer à 37 % des autres Canadiens. Le rapprochement dans les bars est moins tentant; 25 % des Québécois s’y sentiraient confortables et 20 % des autres Canadiens.

Depuis lundi, au Québec, on peut être à seulement 1,5 m de distance dans les cinémas et salles de spectacle qui doivent cependant se limiter à 50 personnes. Les restaurants sont maintenant ouverts partout dans la province, chaque table devant être à 2 m de sa voisine. Et puis les bars sont toujours fermés.