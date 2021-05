Une nouvelle version de la série «Docteur Doogie» en préparation pour Disney+

Après les Mighty Ducks , Disney fera revivre un autre classique des années 1990 sur sa plateforme Disney+ en produisant une nouvelle version de la série Docteur. Doogie (Doogie Howser, M.D.), a confirmé The Hollywood Reporter , ce mercredi 8 avril.

Cette nouvelle mouture devrait avoir pour titre Doogie Healoha, M.D., et suivra le parcours d’une adolescente d’origine asiatique de 16 ans oeuvrant dans un centre hospitalier d’Hawaï.

La série sera développée par Kourtney Kang, qui a notamment travaillé avec Neal Patrick Harris sur How I Met Your Mother à titre de productrice et de scénariste.