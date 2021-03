Une troisième saison confirmée pour «Discussions avec mes parents»

Ce nouveau tour de piste, toujours écrit par François Morency et mettant en vedette Vincent Bilodeau, Marie-Ginette Guay, Blaise Tardif et Caroline Bouchard, comptera 13 épisodes.

Une nouvelle qui n’a rien de surprenant, puisque la série attire désormais plus d’un million de téléspectateurs chaque semaine.

«Les cotes d’écoute qui grimpent de 40%, la chaleur de vos commentaires, par Facebook, par Instagram, quand on se croise dans la rue, ce que vous dites aussi à tous les autres acteurs et actrices de la série, on est un peu dépassés par autant d’amour», a-t-il déclaré.