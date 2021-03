Discours du Trône: un plan «responsable et ambitieux», promet Trudeau

M. Trudeau a conclu mercredi deux jours et demi de réunions de son conseil des ministres dont le but était d’élaborer une stratégie pour éviter que la pandémie ne fasse davantage de dommages dans la vie des Canadiens.

«Nous allons présenter un plan responsable et ambitieux pour protéger les Canadiens, pour bâtir un avenir meilleur. (...) Plus que jamais, nous avons besoin d’une économie qui bénéficie à tous les Canadiens», a-t-il indiqué mercredi après-midi, entouré de quelques membres du son cabinet.

«D’abord, notre priorité demeure de garder les Canadiens en sécurité. On ne peut pas parler d’une relance économique sans avoir les Canadiens confiants et en santé et c’est donc la première chose sur laquelle on s’est attardés pendant cette retraite du conseil des ministres», a indiqué M. Trudeau.