MARTIN OUELLET-DIOTTE via Getty Images

On ne l’aurait pas cru en voyant tomber les flocons le 8 mai dernier, mais le Canada reçoit moins de neige qu’auparavant.

C’est la conclusion d’une étude menée sur 15 ans par des scientifiques d’Environnement Canada, qui viennent de publier l’estimation la plus précise à ce jour des chutes de neige dans le monde.

On pourrait croire qu’une telle étude est plutôt facile à concevoir, qu’il ne suffit de planter une longue règle dans le sol et d’attendre les précipitations, mais c’est bien plus compliqué assure le coauteur de la recherche publiée mercredi dans la revue Nature, Chris Derksen.