Jean Pascal, deuxième candidat confirmé de «Big Brother Célébrités»

Julie Perreault via Instagram/jeanpascalchamp

Après le chanteur et comédien Claude Bégin la semaine dernière , le boxeur Jean Pascal a été confirmé comme deuxième candidat qui prendra part à l’édition québécoise de Big Brother Célébrités, qui sera diffusée l’hiver prochain sur les ondes de Noovo. La nouvelle a été annoncée ce mercredi 2 décembre dans le cadre de l’émission de radio L’heure du lunch, diffusée sur les ondes de Rouge .

«J’ai accepté l’invitation, parce que je suis un homme de défi. J’aime gagner, et je pense que Big Brother Célébrités va être un challenge tant au niveau physique que psychologique», a déclaré celui qui n’était pas tant familier avec le concept de l’émission avant d’accepter d’y prendre part.

Les noms de plusieurs personnalités publiques qui pourraient potentiellement prendre part à cette aventure télévisuelle encore inédite au Québec circulent depuis quelques temps, dont ceux de Marie-Chantal Toupin, de François Lambert, de Varda Étienne, et de Jean-Thomas Jobin.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.