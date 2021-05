Deuxième saison confirmée pour «Rue King»

TVA confirme, ce mercredi 28 octobre, que la sitcom improvisée Rue King aura bel et bien droit à une deuxième saison.

Stéphane Bellavance reprendra son rôle de maître du jeu, tandis que Pier-Luc Funk, Sophie Cadieux et Marie-Ève Morency interpréteront de nouveau les trois colocs à qui tout peut arriver. Mehdi Bousaidan, Stéphane Crête et Sylvie Moreau continueront pour leur part d’effectuer des apparitions sporadiques tout au long de ce second tour de piste.