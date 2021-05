Un deuxième agent ayant fait face à l'attaque du Capitole s'est suicidé

Tom Williams via Getty Images

«Les coûts de cette insurrection - à la fois humains et monétaires - seront élevés», a déclaré Contee dans ses remarques au comité.

Cinq personnes sont mortes au cours de l’émeute, dont le policier du Capitole Brian Sicknick , 42 ans, qui a été frappé à la tête avec un extincteur par des membres de la foule. Sa mort fait toujours l’objet d’une enquête et aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire.

L’insurrection s’est produite après que Donald Trump et plusieurs de ses alliés se sont exprimés lors d’un rassemblement au cours duquel ils ont fait monter la colère de la foule près de la Maison-Blanche avec une litanie de fausses déclarations selon lesquelles les élections de novembre avaient été «truquées». À la demande de Trump, des milliers de participants au rassemblement ont ensuite marché vers le Capitole.

«Nous honorons le service et les sacrifices des officiers Brian Sicknick, Howard Liebengood et Jeffery Smith, et offrons nos condoléances à toutes les familles en deuil», a déclaré Contee dans son allocution.