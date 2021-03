Deux passagers québécois du Diamond Princess ont contracté le COVID-19

Chantal Ménard a dit lors d’une entrevue à La Presse canadienne que ses parents, Bernard et Diane Bernard Ménard, âgés respectivement de 75 et de 73 ans, l’avaient appelée vers 2h30, dans la nuit de vendredi à samedi, pour la mettre au courant de leur infortune.

Leur départ vers un hôpital militaire où ils seront placés en isolement a été retardé de quelques heures, a ajouté leur fille. En attendant, tous deux ont été confinés à leur cabine à bord du bateau, qui est placé en quarantaine depuis le 5 février dans un port au sud-ouest de Tokyo. Petite consolation, le couple ne sera pas séparé. «On a travaillé fort pour qu’ils puissent être ensemble parce que dans la lettre, ça disait qu’ils ne plaçaient pas nécessairement les couples et les familles ensemble. On a eu la promesse qu’ils seront placés ensemble, mais ils ne seront pas dans la même chambre.»

Le plus étrange est que ses parents ne se doutaient pas qu’ils avaient contracté le COVID-19. «C’est comme si on pouvait l’avoir sans le savoir», a-t-elle ajouté.

La famille du couple est naturellement inquiète de l’état de santé du couple. «C’est très difficile. On est très inquiet. Ils sont âgés. Ils sont à l’autre bout de la planète. On est inquiet et on se sent impuissant», a souligné leur fille.