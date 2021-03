La proportion de jeunes diplômés endettés a peu varié depuis 20 ans

Ainsi, la dette médiane la plus élevée, de 60 300 $, a été signalée par les titulaires d’un diplôme professionnel, soit le triple de la dette des titulaires d’un baccalauréat ou d’une maîtrise. De plus, ce sont les détenteurs d’un diplôme professionnel qui ont affiché la plus forte variation du niveau d’endettement de 2000 à 2015, leurs dettes ayant bondi de 39 800 $ à 60 300 $.

D’autre part, les diplômés des programmes d’études liés à la santé étaient les plus susceptibles d’être endettés lors de l’obtention de leur diplôme et affichaient aussi les montants médians de dette les plus élevés parmi les titulaires d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un diplôme professionnel. En revanche, les titulaires d’un diplôme collégial en éducation faisaient partie des diplômés les moins susceptibles d’être endettés, et leur dette médiane était la plus faible.