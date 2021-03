Destitution: les républicains attaquent un témoin lors d'auditions marathon

Les républicains ont cherché mardi à discréditer un témoin-clé de l’enquête en destitution contre Donald Trump, un officier américain né à Kiev et conseiller à la Maison-Blanche, qui avait alerté sa hiérarchie après avoir entendu le président demander à l’Ukraine d’enquêter sur un de ses rivaux.

Les élus républicains l’ont malmené à plusieurs reprises, mettant en cause sa loyauté envers le président et les États-Unis. M. Vindman, membre du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, a rétorqué n’avoir fait que «son devoir» en signalant un échange «inapproprié» entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le 25 juillet.