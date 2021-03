Destitution: Trump invité à se défendre lors d'une audition au Congrès

ASSOCIATED PRESS Photo/Susan Walsh

ASSOCIATED PRESS Photo/Susan Walsh

«Si vous comptez participer à l’audition, merci de nous le faire savoir aussi vite que possible, et avant le 1er décembre», a poursuivi le parlementaire, qui préside cette commission chargée de rédiger les éventuels articles de mise en accusation du président.

M. Nadler a assuré vouloir mener une procédure «équitable et informative» et a souligné que la participation du président et de ses avocats ne résultait pas d’un «droit» mais d’un «privilège» ou d’une «courtoisie» accordés à M. Trump.