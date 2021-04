Jay Du Temple révèle la destination de la prochaine saison d'«Occupation Double»

C’est donc vers le Brésil que s’envoleront la horde de nouveaux candidats - et aspirants influenceurs - de l’immensément populaire émission de téléréalité, laquelle sera diffusée, comme à l’habitude, à compter de la fin du mois de septembre, sur les ondes de V. Les auditions auront lieu en mai et en juin prochain.

Et gageons que Capitaine rebondissements ne les ménagera pas. Espérons toutefois que le respect entre les candidats sera un peu plus au rendez-vous cette année ...

Des couples formés au cours de la plus récente édition d’Occupation Double, il n’y a que ceux de Claudie et Mathieu et de Kiari et Alex-Anne qui aient tenu le coup, tandis que Dragos et Polina ont profité de la fin de leur aventure respective pour faire plus ample connaissance, avant de finalement officialiser leur relation.