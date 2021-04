Desjardins: des détenteurs de cartes de crédit ont aussi été touchés par la fuite

Desjardins a tenu à mentionner que les vérifications et analyses internes n’indiquent pas que les renseignements personnels des nouvelles personnes visées ont été transmis à des tiers par l’ex-employé responsable de la fuite. Elle a aussi souligné qu’aucune carte de crédit n’est compromise, ni aucune solution de paiement, comme Interac et les cartes de débit. De plus, les mots de passe, les questions de sécurité et les numéros d’identification personnels n’ont pas été touchés.