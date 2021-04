Desjardins doit évoluer, dit le ministre Éric Girard

Marc Bruxelle via Getty Images

QUÉBEC — Desjardins doit évoluer entre autres dans sa pratique de gestion des risques et de gouvernance du conseil d’administration.

“C’est indéniable que Desjardins doit évoluer quant à sa pratique de gestion des risques, cybersécurité, risques informatiques, technologies de l’information, gouvernance du conseil d’administration, on s’en va vers là, l’évolution”, a affirmé Éric Girard, en mêlée de presse mercredi matin avant de se rendre à la séance du conseil des ministres au parlement.

“Quand on se fait voler 8 millions de renseignements personnels sur vos clients, c’est parce qu’il y avait une brèche de sécurité, c’est clair.”

Selon lui, on s’est beaucoup concentré sur la menace externe dans les organisations, mais on a peut-être trop longtemps “sous-évalué la menace interne”, or il est maintenant le temps de corriger le tir.