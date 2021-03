Vol de données chez Desjardins: Cormier reste sur ses positions

QUÉBEC — Peu de faits nouveaux ont filtré de la consultation parlementaire menée jeudi en vue d’examiner les causes et les suites à donner au vol massif de données personnelles survenu chez Desjardins cette année.

“La fraude interne est la bête noire de toute organisation” et la plus difficile à détecter, a-t-il commenté, refusant de porter le “bonnet d’âne”.

Plus tard, en mêlée de presse, il a réaffirmé une fois de plus que la direction de Desjardins avait “fait face à la musique” quand elle a été confrontée à cette crise d’une ampleur jamais vue, et que les autres institutions financières tout comme les entreprises devaient en tirer une leçon.

“C’est un jeu du chat et de la souris”, entre les entreprises et les fraudeurs, d’où l’importance de demeurer vigilant et d’investir plus que jamais dans la protection des données, a-t-il fait valoir.