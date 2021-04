Des militants des droits des animaux investissent une porcherie à St-Hyacinthe

deyanarobova via Getty Images

Ces membres de la branche montréalaise du groupe Direct Action Everywhere (DxE) cherchaient à dénoncer le sort réservé aux animaux d’élevage, qui méritent à leurs yeux de meilleures protections juridiques. Ils ont diffusé leur coup d’éclat sur leur page Facebook, en demandant une rencontre avec le premier ministre François Legault.

Sur le site web de DxE, on peut lire que ce groupe établi aux États-Unis prône l’«action directe non violente» pour s’opposer à l’exploitation des animaux. Ceux-ci sont des êtres doués de sensibilité et devraient donc pouvoir être mis à l’abri de situations d’abus, fait-on valoir.