Les derniers mots de Ben Solo à Rey enfin révélés dans «Star Wars: Rise Of Skywalker»

Les fans de Star Wars se demandent depuis des mois ce qui s’est vraiment passé entre Ben Solo et Rey lors de leurs derniers moments ensemble dans The Rise Of Skywalker.

Une novélisation du film - qui sortira plus tard ce mois-ci -, citée par ComicBook.com , ainsi que des extraits circulant sur les réseaux sociaux détaillent ce qui s’est passé après que Ben Solo se soit sacrifié pour sauver Rey. À l’écran, les deux s’embrassent. Mais ils se regardent également pendant un long moment, et certains fans croient qu’une sorte de communication a lieu entre les deux. Le roman le confirme.

Cette dernière réplique ― «On ne disparaît jamais vraiment pour toujours» ― a été utilisée par Luke Skywalker dans The Last Jedi en 2017 et a également été entendue dans une bande-annonce du film The Rise of Skywalker.