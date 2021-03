Impôts: dernier blitz pour environ un million de contribuables québécois

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Nathalie Madore

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Nathalie Madore

MONTRÉAL — C’est la dernière fin de semaine pour produire et transmettre sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019.

«Ça varie d’une année à l’autre, entre 6 millions et 6,5 millions de déclarations de revenus (des particuliers, au total)», a affirmé Martin Croteau, porte-parole de Revenu Québec, en entrevue à la Presse canadienne.

À l’Agence du revenu du Canada (ARC), les dernières données datent du 25 mai dernier, soit une semaine avant la date limite du 1er juin. On y avait alors reçu près de 22 millions de déclarations de revenus des particuliers canadiens, sur environ 30 millions qui sont produites annuellement.

À Québec, Martin Croteau a souligné que malgré les bouleversements provoqués par le nouveau coronavirus, le dernier blitz s’annonçait très positif, donc plus facile à gérer que ce que l’on aurait pu croire il y a deux mois.

«C’est similaire. On reçoit un grand volume de déclarations dans les dernières semaines avant la date limite. Cette année, c’est certain que c’est exceptionnel avec la situation que l’on vit, mais on s’adapte», affirme M. Fink en soulignant que les mesures annoncées, notamment pour allonger la période de déclaration de revenus, semblent avoir porté leurs fruits.