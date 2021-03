Un policier impliqué dans la mort de George Floyd a été arrêté

Un procureur du Minnesota a accusé un policier de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable dans le cadre de la mort en détention de George Floyd.

George Floyd est cet homme noir menotté dont la mort, captée dans une vidéo de téléphone portable, a déclenché des jours de violentes manifestations à Minneapolis et ailleurs aux États-Unis.

Le policier blanc s’est agenouillé sur le cou de George Floyd pendant au moins huit minutes, selon les images de la vidéo. George Floyd est vu devenant progressivement immobile alors que Derek Chauvin et trois autres policiers ignorent les cris des passants demandant au policier de s’enlever.

La nouvelle de l’arrestation de Chauvin était arrivée quelques instants après que le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, eut reconnu “l’échec abject” de la réponse aux manifestations de cette semaine et appelé à une justice rapide pour les agents impliqués. M. Walz a déclaré que l’État prendrait en charge la réponse aux manifestations et qu’il était temps d’offrir du respect et de la dignité à ceux qui souffrent.