Dénonciations sur Instagram: à un clic de tout perdre

Depuis quelques jours, le Québec vit une nouvelle phase de dénonciation d’hommes et de femmes qui auraient posé des gestes de nature sexuelle, qu’on parle de harcèlement ou d’agression.

La réaction rapide des entreprises qui n’attendent pas de résultats d’enquête ou une dénonciation devant les autorités est certainement une démonstration de «l’efficacité du tribunal populaire» lorsque l’on veut qu’une personnalité subisse des conséquences rapides à ses gestes. D’ailleurs, je pense que c’est une des raisons pour lesquelles les dénonciations sur les réseaux sociaux, qui sont les médias des moins de 35 ans, sont aussi nombreuses et tendent même à remplacer les dénonciations juridiques.

Une simple analyse

Pour une marque, en 2020, l’analyse est assez simple et passe par le processus suivant. Première question: quelle est la gravité des allégations? En 2020, toute allégation de violence sexuelle, racisme ou de discrimination est grave et va à l’encontre des valeurs d’une très forte majorité de la population, donc de la clientèle de ces marques.

Deuxième question: est-ce qu’il y’a un risque pour l’image de l’entreprise? Poser la question, c’est y répondre. Lorsqu’une marque s’associe à une personnalité, il ne s’associe pas seulement à sa popularité. Par son rôle de porte-parole, il se crée un lien indéniable entre la marque et le mode de vie de cette personnalité.

La marque doit ainsi être à l’aise avec les valeurs, le mode de vie, les opinions et les positions de ses porte-paroles. C’est pourquoi lorsqu’une personnalité est citée dans des allégations de gestes qui vont à l’encontre de ce contrat moral (et souvent même écrit), les marques ne prennent pas beaucoup de temps pour réagir.

La réputation: fragile et essentielle

J’ai fait de la politique dans mon plus jeune temps et je me rappelle de cette phrase que mon père m’a dite alors que je devais avoir 14-15 ans. «Si tu veux être élu un jour, rappelle-toi que tout ce que tu fais pourra devenir d’intérêt public un jour alors vis ta jeunesse, mais fais attention.»