Denis Tardif exclu du caucus de la CAQ pour ne pas avoir respecté les consignes sanitaires

La vidéo obtenue par TVA Nouvelles montrait l’élu caquiste de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata dans un établissement du Bas-Saint-Laurent, mercredi, une journée avant que la région ne passe en zone rouge. M. Tardif était attablé avec trois autres personnes. À plusieurs reprises, on le voit ignorer la distanciation sociale. On l’aperçoit aussi marcher sans porter le masque.

«Hier (mercredi) soir, j’ai commis une erreur. Je le regrette sincèrement et c’est pour cette raison que j’ai pris la décision de me retirer du caucus de la CAQ», a-t-il déclaré par voie de communiqué, tout en tenant à s’excuser.

«J’aurais dû montrer l’exemple, limiter mes contacts et respecter les règles de distanciation connues. [...] Comme tout le monde et d’autant plus à titre de député, je me dois de respecter les consignes», a-t-il ajouté, invitant toute la population à continuer à suivre les règles.