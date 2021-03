Ottawa et Québec se penchent sur le sort des demandeurs d'asile dans les CHSLD

“Je pense que les gens reconnaissent que les héros qui font un travail exceptionnel dans une situation extrêmement difficile devraient recevoir une certaine reconnaissance, mais nous avons un système d’immigration qui est robuste et rigoureux et complexe, et donc, le ministre de l’Immigration est en train de regarder attentivement quels seraient les détails d’une telle approche”, a-t-il dit.

La veille, le premier ministre du Québec, François Legault, a lui aussi demandé à son ministre de l’Immigration de se pencher là-dessus. Simon Jolin-Barrette doit “regarder les cas un par un” et voir s’il est possible de les qualifier comme immigrants et non pas comme réfugiés. M. Legault disait que c’est une façon de dire “merci” à ces “anges gardiens” qui veillent sur les aînés en ces temps de pandémie.

Subvention salariale

Retour du Parlement

“Vous savez, parfois, il peut y avoir des différends, on peut être en désaccord, mais on ne s’en va pas bouder dans le coin quand on est en désaccord. On parle, on s’assoit, on discute. (...) C’est autour de la table qu’on peut faire des gains sur quoi que ce soit, pas quand on s’éloigne de la table et qu’on refuse de parler”, a-t-il répliqué.