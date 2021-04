Les défis en politique fédérale de 2021: après les vaccins, la sortie de crise

La campagne de vaccination

«C’est certain que la réception des quelques milliers de premiers vaccins, ce n’est pas la panacée. Il va falloir voir à moyen et long terme, combien de temps ça va prendre avant qu’une masse critique de Canadiens soit vaccinée et jusqu’à ce moment-là, on n’est pas sorti du bois», prévient Mme Chouinard.

«Les politologues, on parle des ”électeurs myopes”. C’est-à-dire qu’on regarde juste à court terme, on ne voit pas à long terme. Donc ce qui s’est passé il y a longtemps, on s’en rappelle moins que dans l’immédiat. Et plus on s’éloigne d’une gestion de crise, moins on va s’intéresser au gouvernement qui a géré la crise», prédit-elle.