Vaccins: Trump signe un décret pour prioriser les États-Unis

L’agence américaine de contrôle des médicaments (Food and Drug Administration) a fait une évaluation élogieuse du vaccin, affirmant qu’il offre une protection rapide et solide après la première des deux doses et fonctionne bien quel que soit l’âge, le poids ou l’ethnicité. La société américaine Pfizer et l’allemande BioNTech ont rapporté un taux d’efficacité d’environ 95 % après deux injections.