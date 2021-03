Décorum et Catherine Dorion: François Paradis s'en lave les mains

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Il admet son impuissance sur la définition du code vestimentaire et affirme ne pas avoir aperçu l’élue de QS quand elle a siégé avec un chandail en coton ouaté il y a quelque temps.

Dans une rare mêlée de presse de la présidence mardi, M. Paradis a déclaré qu’il ne peut se référer qu’à ce qu’il voit depuis le trône et s’en remet aux partis quant à la définition des règles.

Mardi après-midi, avant d’aller présider la période de questions, M. Paradis a rappelé que le décorum fait état de «tenue de ville» et de «tenue de circonstance» dans les lieux de débats, comme le Salon bleu et les salles de commission parlementaire.

«Les discussions sont en cours et se font avec toutes les formations parlementaires», a-t-il indiqué, en précisant que la décision sera prise «par le biais de consensus» — on peut donc présumer que l’unanimité ne sera pas requise.

Rappelons qu’ un mouvement de port de chandail en coton ouaté a été lancé en soutien à Mme Dorion. La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est même allée plus loin en appelant au port du voile — un signe religieux musulman que la loi sur la laïcité du gouvernement Legault proscrit pour les employées de l’État en position d’autorité.

Autant le Parti libéral (PLQ), que le Parti québécois (PQ) et le leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, ont appelé le président à clarifier les règles vestimentaires.

«Joyeuse Halloween»

Remarquée depuis son élection pour ses t-shirts et ses bottes Doc Martens, la députée y apparaît plutôt dans une tenue classique, en tailleur et talons hauts, assise sur le pupitre central, entre les drapeaux du Canada et du Québec, avec l’inscription «Joyeuse Halloween».