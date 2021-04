Les sports et activités physiques pratiqués à l'intérieur autorisés à compter du 22 juin

Glasshouse Images via Getty Images

Le déconfinement se poursuit pour les sports et les activités physiques.

Les infrastructures sportives intérieures, comme les piscines, les centres de conditionnement physique et les arénas, pourront rouvrir dès le 22 juin. Les plages publiques et privées seront aussi autorisées à accueillir des visiteurs à cette date.

De plus, les matchs pourront reprendre dans les sports collectifs à compter de lundi. La distanciation physique devra être respectée, mais les contacts «accidentels et sporadiques seront acceptés».

La ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest , en a fait l’annonce en conférence de presse, mercredi matin. Elle était accompagnée du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

«Le sport nous a tous manqué au cours des derniers mois, mais avec cette nouvelle phase, les Québécois pourront retrouver leur camp de hockey, leur club de gymnastique et leur centre de conditionnement physique», a affirmé Mme Charest.

«C’est un retour à la normale qui devra se faire prudemment, et nous devrons apporter des ajustements dans la pratique de nos activités sportives préférées. Cependant, je suis persuadée que nous nous adapterons rapidement, et ce, pour notre plus grand plaisir à tous», a-t-elle ajouté.