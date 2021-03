Déconfinement par régions des provinces préférable selon les Canadiens

Darryl Dyck/La Presse canadienne via AP

Le sondage constate d’ailleurs que 73 % des répondants québécois et 52 % de ceux de l’Alberta approuvent ce déconfinement régional – les deux appuis les plus élevés pour cette stratégie. C’est dans les provinces de l’Atlantique que ce taux est le plus bas – 25 % – alors qu’il est de 39 % en Ontario.