Déconfiné ou non? Voici les mesures en vigueur dès le 8 février

Egoitz Bengoetxea Iguaran via Getty Images

Le Québec sera déconfiné partiellement à compter du 8 février et reviendra au code de couleurs.

Six régions, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le Nord-du-Québec ainsi que le Saguenay–Lac-Saint-Jean, seront en zone orange. Cela permettra entre autres la réouverture des salles à manger des restaurants dans ces régions.

Voici les mesures qui seront en vigueur à compter du 8 février (ou plus tard pour les cinémas et salles de spectacle dans les six régions visées):