Un juge ordonne l'arrêt des procédures contre Nathalie Normandeau

Victoire sur toute la ligne pour l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et ses coaccusés: un juge de la Cour du Québec a ordonné vendredi l’arrêt complet des procédures en raison de délais déraisonnables.

“On m’a volé quatre ans et demi de ma vie, a réagi une Nathalie Normandeau très émotive au sortir de la salle de cour. Ces années perdues, je ne pourrai jamais les retrouver.”

Son avocat, Maxime Roy, a salué la décision de 81 pages, la qualifiant de “précise, savante et réfléchie”. “Elle est inattaquable”, a-t-il déclaré.

À l’inverse, le procureur aux affaires criminelles et pénales, Richard Rougeau, s’est dit “assez déçu”. Il a affirmé qu’il était encore trop tôt pour dire s’il allait porter la décision en appel.

Innocents

La poursuite avait déjà abandonné cinq des huit chefs d’accusation qui pesaient contre elle, mais Nathalie Normandeau était toujours accusée d’abus de confiance, de souscription frauduleuse à une caisse électorale et d’actes de corruption dans les affaires municipales.

Vendredi, Mme Normandeau et ses coaccusés ont été libérés de tous les chefs d’accusation.

- Le juge André Perreault au sujet de Nathalie Normandeau et de ses coaccusés

“Le tribunal désire ajouter ce qui suit: les conséquences du jugement du public pèsent souvent plus lourd sur les personnes poursuivies que les décisions judiciaires rendues.

La décision vise Mme Normandeau, son ex-chef de cabinet Bruno Lortie, l’ex-vice-président de Roche Marc-Yvan Côté, Mario W. Martel et France Michaud, de Roche, ainsi que l’ancien maire de Gaspé François Roussy.

Réactions politiques

“Si on se fie au travail de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et des tribunaux, il n’y a jamais eu de corrompus, et ça, ça ne tient pas la route”, a-t-il dit sur les ondes de Radio-Canada.