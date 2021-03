Bois d'oeuvre: le Canada remporte une autre manche contre les États-Unis

ASSOCIATED PRESS

Dans une décision de 257 pages rendue publique lundi, un groupe spécial de l’OMC donne raison à la plupart des prétentions d’Ottawa voulant que Washington n’a pas respecté l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

«Victoire importante» pour le Québec

Le gouvernement du Québec estime qu’il s’agit d’une «victoire importante» qui confirme ses prétentions que le régime forestier de la province respecte les règles du commerce international et qu’il ne devrait pas être assujetti à des droits compensateurs américains.

Les tarifs américains sont une véritable «injustice» et Washington devrait «mettre fin définitivement au conflit du bois d’oeuvre» en retirant les freins au libre-échange entre les deux marchés, a estimé le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, dans un communiqué.

Le Québec affirme que le bois collecté dans les forêts publiques est vendu à sa juste valeur marchande et qu’il n’est pas subventionné.

La récolte et la transformation du bois et du papier sont un moteur économique pour 900 municipalités québécoises et font vivre 60 000 travailleurs, selon l’industrie.