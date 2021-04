Un policier de Calgary tué dans l'exercice de ses fonctions

Les ambulanciers et d’autres agents ont tenté de ranimer la victime qui est décédée environ une heure après son arrivée à l’hôpital.

«D’importantes recherches sont en cours pour retrouver les responsables de la mort d’un de nos policiers et les traduire en justice, a indiqué le corps policier par communiqué. Plusieurs dizaines d’agents et de civils assermentés examinent jour et nuit chaque piste. Nos efforts ne cesseront pas.»