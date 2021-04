L'acteur Max von Sydow est décédé

LOIC VENANCE via Getty Images

«C’est le cœur brisé et avec une infinie tristesse que nous avons l’extrême douleur de vous annoncer le départ de Max von Sydow le 8 mars 2020», a annoncé la productrice Catherine von Sydow, confirmant une information de l’hebdomadaire français Paris Match.

Dès la fin des années 1960, il sort des frontières de la Suède et tourne aux quatre coins du monde. Il incarne Jésus dans La plus grande histoire jamais contée (1965) aux côtés notamment de Charlton Heston et joue dans Hawaï (1966) avec Julie Andrews.