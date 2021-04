Jean Pagé est décédé

“Ce matin je suis envahi par un profond sentiment de tristesse. Mon ami et confrère Jean est parti vers des cieux meilleurs après avoir longtemps lutté et combattu contre son cancer de la prostate. Homme généreux et résilient au-delà de l’entendement, il laisse dans le deuil sa famille et une multitude d’amis de tous les milieux”, a-t-il écrit dans un message publié sur Facebook.