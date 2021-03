Le conférencier Jean-Marc Chaput meurt du cancer

Facebook/Jean-Marc Chaput Jean-Marc Chaput

L’auteur et conférencier Jean-Marc Chaput est décédé samedi des suites d’un cancer à l’âge de 89 ans, selon des membres de sa famille.

Il laisse dans le deuil cinq enfants et son épouse Céline.

Jean-Marc Chaput est reconnu comme le pionnier des conférenciers sur le leadership et le management au Québec.

Plusieurs personnes ont rendu hommage à ce motivateur hors pair sur les réseaux sociaux.

«J’ai eu le privilège de côtoyer celui que je surnommais le pionnier de la motivation positive. Je me souviens de son franc-parler et son humour. Jean-Marc Chaput a eu une incidence sur la vie de milliers de personnes. Il a été et sera toujours pour moi, un allumeur de conscience qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer les choses» a écrit l’animatrice Chantal Lacroix.

Le conférencier Marc-André Morel a également tenu à souligné l’influence positive qu’avait Jean-Marc Chaput chez les personnes qu’il côtoyait:

«Il a inventé le métier. Une légende, un géant et un monument qui a inspiré des millions à oser, lâcher les “brakes”, s’enthousiasmer, mordre à pleines dents dans la vie et devenir un meilleur humain. On ne t’oubliera pas “sacrafaïsse”. Tu peux partir en paix, tu l’as posé ta pierre, comme tu nous l’exhortais si bien», a écrit monsieur Morel sur sa page Facebook.